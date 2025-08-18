СДЭК рассказал о причинах нового массового сбоя

Компания СДЭК подтвердила сообщения СМИ о неполадках в работе сайта. Как сообщили «Ъ» в пресс-службе, причиной стали плановые работы, а не хакерская атака.

«Утром 18 числа на инфраструктуре СДЭК проводились работы, направленные на улучшение качества и скорости обслуживания, — заявили в пресс-службе. --В ряде случаев они могли привести к краткосрочной остановке работы ряда каналов коммуникации с клиентами».

Указывается, что по состоянию на 12:00 мск работы завершены.

Предыдущий сбой в работе сервисов СДЭК произошел 1 августа.

Виктория Колганова