Российскому рынку ПО и IT-услуг предсказали удвоение к 2032 году

Рынок тиражного программного обеспечения (ПО) в России увеличился с 287 млрд руб. в 2022 году до 448 млрд руб. в 2024 году. В среднем годовой рост составил 25%, приводят «Ведомости» данные консалтинговой компании Б1.

По ее прогнозу, к 2032 году сегмент достигнет 1,3 трлн руб., а рынок IT-услуг превысит 1,1 трлн руб. Аналитики объяснили, что рынок растет благодаря импортозамещению, развитию цифровых технологий и увеличению кадрового потенциала. В частности, сектору экономики помогает перевод госпредприятий и бизнеса на российские решения.

Сегмент заказной разработки ПО вырос на 12% за год и в прошлом году достиг 150 млрд руб. К 2032 году его объем также вырастет вдвое, до 282 млрд руб., рассчитывают в Б1. Среди лидеров направления эксперты назвали «FabricaONE.AI» с долей в 11%, «БФТ-Холдинг» (7%) и «Ланит» (6%).

Минцифры совместно с отраслью дорабатывает постановления об обязательной совместимости софта с российскими операционными системами и процессорами для вхождения в реестр ПО. Планируется, что переход на новые правила будет постепенным: сначала проверку на соответствие дополнительным требованиям пройдут сами ОС, затем процедура коснется совместимых с ними решений.

