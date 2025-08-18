Ставропольский край выделил 32 млн рублей на благоустройство Пятигорска

Власти Ставропольского края направят 32,6 млн руб. из курортного сбора на благоустройство участка улицы Пастухова в Пятигорске. Об этом сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Средства, собранные в 2024 году, потратят на реконструкцию отрезка от улицы А.Павлова до проспекта Калинина. В рамках проекта заменят тротуарную плитку, установят малые архитектурные формы и систему видеонаблюдения, обустроят озеленение и освещение.

В 2025 году курортный сбор заменил туристический налог. Министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов отметил: «В отличие от курортного сбора, налог не имеет целевого назначения, но в рамках поручения губернатора некоторые муниципальные образования уже приняли решение средства от туристического налога направить на развитие инфраструктуры».

Ранее власти Ставропольского края выделили 12,6 млн руб. из курортного сбора на обновление туристической инфраструктуры Железноводска.

Тат Гаспарян