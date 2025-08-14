Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На благоустройство Железноводска направят 12,6 млн рублей курортного сбора

Власти Ставропольского края выделили 12,6 млн руб. из курортного сбора на обновление туристической инфраструктуры Железноводска. Об этом сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства региона.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Средства собрали в 2024 году в рамках эксперимента по курортному сбору. Деньги потратят на ремонт колоннады у бювета Книга, перил на Нижней каскадной лестнице и элементов благоустройства возле Курортного озера.

«Всего в регионе в рамках эксперимента по курортному сбору собрано 2,5 млрд руб. Вся сумма направлена на благоустройство курортных зон»,— заявил министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Андрей Толбатов.

В Кисловодске на благоустройство пешеходных зон выделили около 17 млн руб. Вся сумма собрана в 2024 году в рамках курортного сбора.

Тат Гаспарян

