«Убедить партнеров в смене концепции Дональду Трампу будет непросто»

Белый дом планирует организовать трехстороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским уже 22 августа. Об этом сообщили источники портала Axios и телеканала CNN. Якобы об этой дате президент США Дональд Трамп сказал европейским лидерам и главе Украины во время разговора после саммита на Аляске. Американский президент Трехсторонний формат беседы неоднократно предлагал в случае успеха в Анкоридже. Встреча, состоявшаяся 15 августа, продлилась несколько часов. России и США удалось провести только переговоры «три на три» с участием президентов. Была запланирована дискуссия в расширенном составе, но она не состоялась. Об итогах саммита Москвы и Вашингтона рассуждает обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич.

Даже спустя два дня после саммита на Аляске мир так и не пришел к единому мнению: считать ли встречу успешной или, наоборот, провальной. Кто выиграл больше — Москва или Вашингтон? Если судить по внешним признакам, поводов для оптимизма немного. Переговоры, рассчитанные на шесть-семь часов, завершились спустя три. Были отменены встречи в расширенном формате и совместный обед делегаций. На итоговом пресс-подходе Дональд Трамп и Владимир Путин назвали беседу «продуктивной». Но тут же прозвучала ключевая фраза американского лидера: «Мы не смогли прийти к соглашению по самому важному вопросу». В привычной дипломатической логике подобная формулировка равна признанию провала.

Но с Трампом эта логика не всегда работает. Его стиль — намеренно демонстративный, лишенный протокольных реверансов. Если он не видит перспектив подписать сделку здесь и сейчас, то не склонен тратить время на церемониал. В этом смысле сокращенная программа саммита скорее отражает его подход — этакий дипломатический трампизм. Обычно подобные события готовятся месяцами: идут предварительные консультации, выверяется повестка, согласуются формулировки итоговых документов, а лидерам остается лишь подписать заранее подготовленные соглашения. При 47-м президенте США все иначе. Никакие шерпы не заменяют ему прямого разговора, никакие брифинги не формируют его окончательную позицию. Саммит на Аляске показал это особенно ясно.

Причем показал не только по форме, но и по содержанию. Ведь до встречи с Путиным Трамп не раз говорил о возможности «заморозить» конфликт по нынешней линии соприкосновения, пусть и без окончательного решения проблемы. Но сразу после переговоров он написал: «Все пришли к единому мнению, что лучший способ положить конец ужасающей войне между Россией и Украиной — это мирное соглашение, а не временное прекращение огня, которое все равно нарушается».

Эта цитата означает кардинальное изменение позиции. И, возможно, именно ее стоит считать главным итогом саммита. Но вместе с тем возникает масса вопросов. Обсуждались ли конкретные механизмы реализации? Есть ли у Москвы свои варианты ответа и разделяет ли их Трамп? Насколько глубоко он понимает все нюансы и последствия нового курса? Ответов на эти вопросы пока нет.

Зато известно другое: уже 18 августа в Вашингтон прибудет Владимир Зеленский. В Овальном кабинете ему представят «новые перспективы». Но Киев вместе с ЕС настаивает: перемирие должно предшествовать любым переговорам. Убедить партнеров в смене концепции Трампу будет крайне непросто. Не исключено, что разговор окажется жестким, и потому интрига заключается в том, удастся ли его участникам избежать повторения скандала полугодовой давности.

Если удастся, планы Белого дома по организации трехстороннего саммита с участием Трампа, Путина и Зеленского перестанут казаться утопией. И тогда станет очевидно: мы все еще меряем международные процессы по старым лекалам, где переговоры должны длиться часами, требовать десятков предварительных встреч и множества согласований. А Трамп демонстрирует иной подход: коротко, прямо, без экивоков.

