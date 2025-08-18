В Башкирии на размещение беженцев направят более 13 млн рублей

ГБУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» заключило контракт с ООО «Школа Ньютон» на размещение в пунктах временного размещения беженцев с территории Украины и субъектов страны, где «введены максимальный и средний уровни реагирования».

Как сообщается на сайте госзакупок, цена контракта составляет 13,6 млн руб., деньги будут выделены из бюджета Башкирии.

Договор рассчитан на 13616 койко-дней, по 1 тыс. руб. на человека в сутки.

В июне «Школа Ньютон» заключила госконтракт на временное размещение беженцев из Сирии в профилактории «Связист-2» рядом с Уфой. Компания была единственным участником закупки, предложив исполнить контракт по его начальной цене — за 3,68 млн руб.

ООО «Школа Ньютон», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в августе 2016 года. Компания занимается дополнительным образованием детей и взрослых. Выручка в 2024 году составила 135,73 млн руб., чистая прибыль — 7,23 млн руб.

Майя Иванова