Хинштейн потребовал наказывать за плохой ремонт поврежденного во время атак жилья

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального правительства потребовал наказать подрядчиков, которые некачественно отремонтировали жилье, пострадавшее в результате обстрелов Льгова. На прошлой неделе жители города пожаловались ему на неотремонтированную крышу и криво вставленные окна.

Фото: Телеграмм канал Оперативного штаба Курской области

Врио председателя правительства Александр Чепик сообщил, что по поручению главы региона на исправление протекающих окон и крыш были выделены дополнительные средства. «Это не снимает ответственности с подрядчиков, с них за это надо спрашивать,— ответил господин Хинштейн.— Вместо того чтобы чувствовать заботу от государства, у людей возникает ощущение, мягко сказать, к себе отношения не должного. Это дискредитация государства, дискредитация власти. Можете меня упрекать в излишней жесткости — я б таким подрядчикам руки вырывал». Он потребовал принять к исполнителям ремонта во Льгове дополнительные санкции и усилить контроль работы подрядчиков.

За прошлую неделю в Курской области от обстрелов вооруженных сил Украины пострадали 25 многоквартирных и 1 частный дом. Сейчас специалисты закрывают в жилье тепловые контуры и устанавливают окна. В результате ударов украинских БПЛА 15 августа различные повреждения в Курске получили 167 квартир.

Сергей Толмачев, Воронеж

