17 человек пострадали при атаке БПЛА на жилой дом в Курске

При атаке беспилотника на жилой многоквартирный дом в Курске погиб один человек, еще 17 пострадали, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Ведомство квалифицировало атаку как теракт (ст. 205 УК). Ранее глава региона Александр Хинштейн сообщал об одной погибшей 45-летней жительнице и 12 пострадавших.

Речь идет о девятиэтажном доме, расположенном на улице Союзная 55Б. БПЛА атаковали здание ночью. Пожар распространился на четыре верхних этажа. Взрывной волной были выбиты окна и повреждены фасады. Власти организовали для жильцов дома места в пункте временного размещения. Около 11:30 мск глава региона сообщал, что заявок на размещение в ПВР не поступало.

По словам господина Хинштейна, среди 12 пострадавших были госпитализированы девять человек. В числе раненых — ребенок 2010 года рождения. Врио губернатора пообещал навестить пострадавших вечером.

Полина Мотызлевская