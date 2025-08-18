The Guardian: FIFA планирует проводить клубный ЧМ каждые два года

Международная федерация футбола (FIFA) обсуждает изменение формата проведения клубного чемпионата мира. Об этом сообщает газета The Guardian.

C 14 июня по 13 июля клубный чемпионат мира впервые прошел в новом формате — с участием 32 команд. В финале лондонский «Челси» со счетом 3:0 обыграл французский ПСЖ. Сообщалось, что за участие в турнире английский клуб заработал около $114,6 млн. Следующий клубный чемпионат мира должен состояться через четыре года в том же формате.

По данным The Guardian, в FIFA хотят проводить турнир каждые два года. При этом планируется отменить товарищеские матчи сборных и июньские турниры национальных команд. Также FIFA обсуждает вариант увеличения числа участников — с 32 до 48. Источник отмечает, что рассматривается возможность допуска более двух клубов от одной страны, чтобы «сохранить высокий уровень соревнований». По информации The Guardian, формат проведения турнира изменится после 2029 года.

Сообщается, что вопрос о переходе на двухлетний цикл подняло руководство мадридского «Реала» в ходе переговоров с FIFA в июне. Это предложение поддержали «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Наполи».

Таисия Орлова