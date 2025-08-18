Курским домам, пострадавшим от пятничного налета БПЛА, не грозит обрушение

Многоэтажкам по адресам Союзная 55б и Республиканская 55а в Курске, которые были атакованы украинскими беспилотниками в ночь на 15 августа, не грозит обрушение. Это показало техническое обследование несущих конструкций домов, результаты которого озвучил на заседании областного правительства врио заместителя губернатора Владимир Базаров.

По его словам, начались работы по вывозу разрушенных конструкций, рабочие закрывают тепловой контур пленкой и поликарбонатом. Сразу после этого планируется приступить к ремонту. Вместе с тем, отвечая на вопрос врио губернатора Александра Хинштейна, Владимир Базаров затруднился назвать срок возвращения эвакуированных жителей в свои квартиры, пообещав сообщить его позже.

Подробнее об атаке и ее последствиях — в публикации «Ъ-Черноземье».

Юрий Голубь