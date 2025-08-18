На лайнере «Сибири» сработала сигнализация о неисправности в гидросистеме

Сигнализация о сбое в гидравлической системе сработала в самолете А-321 авиакомпании «Сибирь», выполнявшего рейс из Новосибирска в Норильск. Об этом рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, которая организовала проверку обстоятельств инцидента с воздушным судном.

«Посадка произведена в штатном режиме в аэропорту назначения. На борту самолета находилось 152 пассажира, из них 14 детей. Организована техническая ревизия состояния систем воздушного судна. Для выполнения оборотного рейса из Новосибирска назначен резервный борт, ожидают посадки более 60 пассажиров»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле стая птиц помешала самолету авиакомпании «Сибирь» приземлиться в новосибирском аэропорту Толмачево. Командир воздушного судна Embraer 170, следовавшего из Иркутска в Новосибирск с 66 пассажирами на борту, во время захода на посадку в аэропорту Толмачево увидел на взлетно-посадочной полосе птиц. В целях безопасности авиатор принял решение уйти на второй круг. Посадка прошла благополучно.

Илья Николаев