«АвтоВАЗ» возобновил производство после корпоративного отпуска

«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей после планового корпоративного отпуска. Он продолжался три недели — с 28 июля по 17 августа.

О возобновлении производства сообщил «Интерфаксу» председатель первичной профсоюзной организации «АвтоВАЗа» Сергей Зайцев. Он уточнил, что компания уходит в корпоративный отпуск ежегодно. Этот период используется для ремонта, обслуживания и модернизации оборудования.

По данным аналитического агентства «Автостат», с января по июль продажи легковых автомобилей Lada составили 183,7 тыс. машин. Это на 24,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом «АвтоВАЗ» остается в числе лидеров продаж на российском рынке.

