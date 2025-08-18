Автомобиль каршеринга насмерть сбил женщину-пешехода в Ломоносовском районе

Полиция проводит проверку по факту смертельного наезда на пешехода в Ломоносовском районе Ленобласти. Трагический дорожный инцидент произошел 17 августа в 22:10 на 2-м километре автодороги Петергоф — Кейкино, как сообщили в региональном ГУ МВД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Было установлено, что 37-летний житель Пушкина, управляя каршеринговым автомобилем Kia Rio, сбил на трассе неизвестную женщину, на вид 40-45 лет, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Все подробности произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, уточнили в полиции.

Андрей Цедрик