За Израиль ответите

Франция столкнулась с антиизраильскими, да и просто антисемитскими провокациями против авиапассажиров-евреев — как с израильскими, так и с европейскими паспортами, а также против персонала национальной авиакомпании Израиля EL AL. Антисемитизм буквально носится в воздухе, замечает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Акция в поддержку Палестины в Париже

Фото: Michel Euler / AP Акция в поддержку Палестины в Париже

Фото: Michel Euler / AP

Напряжение нарастало постепенно. Сначала в международной зоне парижского аэропорта Шарль-де-Голль сотрудница продержала на рампе-«рукаве» дольше обычного группу евреев и вернула им паспорта, заявив в лицо: «Свободу Палестине!» Парижский аэропорт выступил с осуждением этого поступка, идущего вразрез с «профессиональной нейтральностью», добавив, что отстраненная от приема пассажиров служащая не состоит в штате, а работала в партнерской компании, привлеченной для дополнительной проверки до и после паспортного контроля.

Затем, 23 июля, грянул еще один случай, вызвавший широкий общественный резонанс и громкий дипломатический скандал между Францией и Испанией. Группа из 52 французских подростков-евреев была высажена с рейса лоукостера Vueling, направлявшегося из Валенсии в Париж, якобы за «плохое поведение» на борту. Авиакомпания заявила, что решение было принято исключительно по соображениям безопасности и не имело отношения к религиозной принадлежности пассажиров. Однако сопровождающие подростков взрослые утверждают, что группа не нарушала правил. По их словам, один из подростков начал петь на иврите во время посадки, экипаж потребовал прекратить пение, а затем вызвал полицию.

Позднее журналисты выяснили, что один из членов экипажа Vueling был инструктором, который много лет назад преподавал в летной школе, обучавшей террористов, участвовавших в захватах самолетов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Авиакомпания встала на защиту своего сотрудника, сочтя догадки журналистов смехотворными, но сам факт показался СМИ достойным упоминания.

История продолжилась на земле. Здание парижского офиса израильской авиакомпании EL AL ночью было залито красной краской и покрыто антисемитскими лозунгами: «Палестина будет жить», «Fuck Zionism», «EL AL Genocide Airline». Посол Израиля в Париже Джошуа Зарка назвал произошедшее «террористическим актом», направленным на запугивание сотрудников компании и граждан Израиля. Министр транспорта еврейского государства Мири Регев потребовала немедленной реакции французских властей. «Сегодня EL AL, а завтра Air France»,— предупредила она, словно напомнив о временах, когда палестинские и исламские террористы атаковали самолеты Air France.

Антисемитские лозунги на здании парижского офиса израильской авиакомпании EL AL

Фото: Noemie Olive / Reuters Антисемитские лозунги на здании парижского офиса израильской авиакомпании EL AL

Фото: Noemie Olive / Reuters

Как будто в ответ французские власти приостановили выдачу разрешений на работу израильским агентам авиационной безопасности, действующим в зонах вылета EL AL из Парижа, Марселя и Ниццы. Еще у стоек регистрации эти агенты ведут опросы пассажиров, а некоторые из них обеспечивают охрану уже во время полета. Когда об этом сообщили французские газеты, выяснилось, что такая практика существует уже несколько месяцев. По данным израильской прессы, это ставит многих агентов-израильтян в затруднительное положение: одни вынуждены оставаться во Франции с непродленными документами, другие — возвращаться в Израиль.

Один из самых резонансных случаев произошел недавно непосредственно в воздушном пространстве Франции.

Сразу после вылета из международного аэропорта Парижа Шарль-де-Голль, когда самолет авиакомпании EL AL попал в зону ответственности регионального центра управления полетами в Эсоне, один из авиадиспетчеров, принявший рейс от парижской башни управления, начал радиосвязь с экипажем с лозунга «Свободу Палестине!».

Власти отнеслись к этому всерьез. «Анализ записей подтверждает, что факт имел место»,— признал министр транспорта Филипп Табаро. По словам министра, этот инцидент явно противоречит «правилам радиосвязи, которая должна ограничиваться вопросами безопасности и регулярности воздушного движения», а также свидетельствует о «несоблюдении политической нейтральности, установленной для государственных служащих, в том числе авиадиспетчеров, во Франции». Диспетчер отстранен от работы и может быть уволен.

Каждый из этих эпизодов по отдельности выглядит, возможно, не таким уж значительным, но вместе они выстраиваются в весьма неприятную картину. Недавнее заявление Эмманюэля Макрона о готовности признать в сентябре на Генассамблее ООН Государство Палестина должно было охладить страсти, но подействовало ровно наоборот. Международные последствия еще только предстоит увидеть, но внутри страны эффект ощущается уже сейчас: персональный антисемитизм словно стал умножаться на ожидании громкого и неоднозначного политического акта.