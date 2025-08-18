В Москве на 10 дней перекроют Ильинку из-за фестиваля «Спасская башня»

Несколько улиц в районе Красной площади закроют для проезда в связи с проведением фестиваля «Спасская башня». Ограничения будут действовать с 22:00 мск 20 августа до 8:00 1 сентября.

Проезд транспорта будет запрещен на улице Ильинка от Новой площади до Красной, а также от Ильинки до Варварки в районе дома 5 на Красной площади. Также с 0:01 мск 20 августа до окончания фестиваля на участках с ограничениями будет запрещена парковка, сообщил столичный дептранс.

В фестивале участвуют оркестры армий разных стран мира. В этом году на XVII фестиваль «Спасская башня» приедут более полутора тысяч участников. В частности, на Красной площади впервые выступит оркестр из Зимбабве.