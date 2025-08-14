Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Красной площади впервые выступит оркестр из Зимбабве

Оркестр Вооруженных сил Зимбабве выступит на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который пройдет в конце августа на Красной площади в Москве. Об этом ТАСС рассказали в дирекции музыкального мероприятия.

«Гости из этой африканской страны выйдут на брусчатку Красной площади впервые»,— рассказали организаторы. По их словам, коллектив подготовил «колоритное выступление, наполненное ритмичными звуками барабанов... традиционными песнями и танцами».

Оркестр выступает под началом руководителя военно-оркестровой службы Вооруженных сил Зимбабве майора Симеона Мунсака и лейтенанта Адмайра Рутендо Мутононо. Коллектив обычно играет во время официальных визитов глав иностранных государств и правительств в Зимбабве, а также на церемониях с участием почетного караула, отметили в дирекции. Создан оркестр в 1980-х годах, когда Зимбабве обрело независимость от Великобритании.

Фотогалерея

«Спасская башня»

Предыдущая фотография
Музыканты военного оркестра Народно-освободительной армии Китая исполнили «Калинку»

Музыканты военного оркестра Народно-освободительной армии Китая исполнили «Калинку»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Военнослужащие роты специального караула президентского полка ФСО России открывали мероприятие

Военнослужащие роты специального караула президентского полка ФСО России открывали мероприятие

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Ансамбль песни и танца внутренних войск Белоруссии

Ансамбль песни и танца внутренних войск Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Ансамбль «Мехтер» из Турции

Ансамбль «Мехтер» из Турции

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая исполняет «Калинку»

Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая исполняет «Калинку»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Постоянные участники фестиваля — рота специального караула президентского полка службы коменданта Московского Кремля

Постоянные участники фестиваля — рота специального караула президентского полка службы коменданта Московского Кремля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Оркестр школы Бенчаматхепутхит Пхетбури из Таиланда и бойцы муай-тай

Оркестр школы Бенчаматхепутхит Пхетбури из Таиланда и бойцы муай-тай

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая

Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Музыканты военного симфонического оркестра Египта. Они принимали участие в фестивале «Спасская башня» в четвертый раз. Среди прочего исполнили «Смуглянку» и «Катюшу»

Музыканты военного симфонического оркестра Египта. Они принимали участие в фестивале «Спасская башня» в четвертый раз. Среди прочего исполнили «Смуглянку» и «Катюшу»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Танцоры в сопровождении большого военного оркестра вооруженных сил Венесуэлы имени Уго Чавеса

Танцоры в сопровождении большого военного оркестра вооруженных сил Венесуэлы имени Уго Чавеса

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Шпагат в исполнении участницы африканского женского оркестра национальной жандармерии «Амазонки Гвинеи»

Шпагат в исполнении участницы африканского женского оркестра национальной жандармерии «Амазонки Гвинеи»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Духовая часть тайского оркестра школы Бенчаматхепутхит Пхетбури

Духовая часть тайского оркестра школы Бенчаматхепутхит Пхетбури

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Один из дебютантов фестиваля, Сводный оркестр полиции МВД России, исполнил композицию «Седая ночь» Юрия Шатунова

Один из дебютантов фестиваля, Сводный оркестр полиции МВД России, исполнил композицию «Седая ночь» Юрия Шатунова

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Рота почетного караула 3-й отдельной краснознаменной бригады специального назначения внутренних войск МВД Белоруссии

Рота почетного караула 3-й отдельной краснознаменной бригады специального назначения внутренних войск МВД Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Китайский оркестр на Красной площади

Китайский оркестр на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 15

Музыканты военного оркестра Народно-освободительной армии Китая исполнили «Калинку»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Военнослужащие роты специального караула президентского полка ФСО России открывали мероприятие

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Ансамбль песни и танца внутренних войск Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Ансамбль «Мехтер» из Турции

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая исполняет «Калинку»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Постоянные участники фестиваля — рота специального караула президентского полка службы коменданта Московского Кремля

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Оркестр школы Бенчаматхепутхит Пхетбури из Таиланда и бойцы муай-тай

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Военный оркестр Народно-освободительной армии Китая

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Музыканты военного симфонического оркестра Египта. Они принимали участие в фестивале «Спасская башня» в четвертый раз. Среди прочего исполнили «Смуглянку» и «Катюшу»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Танцоры в сопровождении большого военного оркестра вооруженных сил Венесуэлы имени Уго Чавеса

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Шпагат в исполнении участницы африканского женского оркестра национальной жандармерии «Амазонки Гвинеи»

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Духовая часть тайского оркестра школы Бенчаматхепутхит Пхетбури

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Один из дебютантов фестиваля, Сводный оркестр полиции МВД России, исполнил композицию «Седая ночь» Юрия Шатунова

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Рота почетного караула 3-й отдельной краснознаменной бригады специального назначения внутренних войск МВД Белоруссии

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Китайский оркестр на Красной площади

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все