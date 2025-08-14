На Красной площади впервые выступит оркестр из Зимбабве

Оркестр Вооруженных сил Зимбабве выступит на военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который пройдет в конце августа на Красной площади в Москве. Об этом ТАСС рассказали в дирекции музыкального мероприятия.

«Гости из этой африканской страны выйдут на брусчатку Красной площади впервые»,— рассказали организаторы. По их словам, коллектив подготовил «колоритное выступление, наполненное ритмичными звуками барабанов... традиционными песнями и танцами».

Оркестр выступает под началом руководителя военно-оркестровой службы Вооруженных сил Зимбабве майора Симеона Мунсака и лейтенанта Адмайра Рутендо Мутононо. Коллектив обычно играет во время официальных визитов глав иностранных государств и правительств в Зимбабве, а также на церемониях с участием почетного караула, отметили в дирекции. Создан оркестр в 1980-х годах, когда Зимбабве обрело независимость от Великобритании.