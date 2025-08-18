«Ярдормост» получит аванс на создание пешеходного центра Ярославля

Принадлежащее правительству области АО «Ярдормост» получит аванс в рамках исполнения контракта на выполнение работ и на проектирование центральной части Ярославля в целях создания пешеходного пространства. Размещено дополнительное соглашение к контракту.

Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что стоимость контракта составила 1,4 млрд руб. Заказчиком работ выступает ярославское МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ».

Контракт был заключен 1 августа. После этого состоялось заседание комиссии по реализации инвестиционных проектов и поддержке экономики области, в ходе которого было принято решение об авансировании в размере до 90% от лимитов бюджетных обязательств, доведенных до заказчика на 2025 год. Причина обозначена так: при исполнении контракта возникли независящие от сторон обязательства, влекущие невозможность его исполнения в установленный срок на определенных в контракте условиях.

«Заказчик работ обратился в министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО с просьбой об изменении существенных условий контракта, которые рассмотрены на инвестиционной комиссии. Данный аванс необходим для приобретения строительных материалов»,— пояснили в областном министерстве.

11 августа мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о предоставлении «Агентству по муниципальному заказу ЖКХ» права на заключение допсоглашения об авансировании работ.

«Заказчик производит авансовый платеж подрядчику в размере 55 % от цены лимитов бюджетных обязательств, доведенных до заказчика на указанные цели на 2025 финансовый год, что составляет 242 112 289 руб. В случае, если работы в части которых заказчиком был произведен авансовый платеж, подрядчиком не выполнены, подрядчик обязан возвратить заказчику сумму аванса в размере неисполненных обязательств»,— говорится в дополнительном соглашении.

Напомним, что в контракт входят строительно-монтажные работы на улице Кирова и Депутатском переулке, улицах Депутатской, Максимова, Нахимсона, Андропова, площади у часовни Александра Невского. На 2025-й год были запланированы работы на Кирова, Депутатском переулке и Максимова. Также в контракт входят работы по проектированию Депутатской, Нахимсона, Андропова, площади у часовни. Все работы подрядчик должен закончить к 1 октября 2026 года.

Алла Чижова