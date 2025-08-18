Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал турнира WTA 1000 в Цинциннати

Россиянка Вероника Кудерметова уступила итальянке Джасмин Паолини в полуфинале проходящего в Цинциннати турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000. Призовой фонд соревнований составляет $5,1 млн.

Полуфинальный матч продлился 2 часа 20 минут и завершился со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 6:3. Вероника Кудерметова занимает 36-е место в рейтинге WTA, Джасмин Паолини — 9-е.

За титул итальянка поборется с третьей ракеткой мира полькой Игой Швёнтек. В полуфинале польская теннисистка со счетом 7:5, 6:3 обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Финал пройдет в ночь на 19 августа. В прошлом году победительницей турнира стала первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Таисия Орлова