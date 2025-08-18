В Башкирии в лагере отравились более 20 детей

В инфекционный центр Стерлитамака поступили 25 человек из детского лагеря Стерлибашевского района, из них 22 — дети. После осмотра госпитализированы 16 человек, сообщил глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин.

Инцидент произошел 17 августа. По данным «Ъ-Уфа», ЧП случилось в лагере «Патриот». В Telegram-канале управления Роспотребнадзора по региону сообщили, что работа лагеря временно приостановлена.

Девятерых заболевших уже отпустили домой. Состояние госпитализированных оценивают как средней степени тяжести. Что могло стать причиной ухудшения состояния здоровья, пока неизвестно.

Прокуратура Башкирии заявила, что проводит проверку «по факту массового отравления детей» в лагере в этом районе. Были отобраны пробы пищевой продукции, питьевой воды, смывы с поверхностей, также взяли биологический материал у детей и сотрудников.