22 ребенка госпитализированы из лагеря в Башкирии с симптомами кишечной инфекции

Прокуратура Башкирии проверяет информацию о массовом отравлении в детском лагере Стерлибашевского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, накануне вечером несколько детей в возрасте от 12 до 17 лет и сотрудники детского лагеря почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. Они госпитализированы и находятся в удовлетворительном состоянии.

Исполняющий обязанности прокурора Стерлибашевского района Иван Ерастов и работники Управления Роспотребнадзора по Башкирии выехали в лагерь для обследования. В учреждении отобрали пробы пищевой продукции, питьевой воды, смывы с поверхностей, взяли анализы у детей и сотрудников.

В инфекционный центр Стерлитамака поступили 25 человек — 22 ребенка и трое вожатых детского лагеря Стерлибашевского района, сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения Айрут Рахматуллин. Девять человек отпустили домой, 16 госпитализировали. Сейчас их состояние оценивается как среднетяжелое, наблюдается улучшение самочувствия.

По данным «Ъ-Уфа», это лагерь «Патриот».

Майя Иванова