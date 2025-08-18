Суд рассмотрит дело об отказе в регистрации кандидата в губернаторы на Урале

В Екатеринбурге Свердловский областной суд 19 августа рассмотрит административное дело об отказе в регистрации кандидата в губернаторы Свердловской области, сообщили в пресс-службе судов региона. Речь идет о кандидате от партии «Гражданская инициатива» Динамудине Садихове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Динамудин Садихов

Фото: Избирательная комиссия Свердловской области Динамудин Садихов

Фото: Избирательная комиссия Свердловской области

Причиной отказа послужило то, что кандидат не представил необходимого количества нотариально заверенных подписей депутатов и глав муниципальных образований.

Напомним, в начале августа избирком Свердловской области отказал главному редактору информагентства «Контроль» Динамудину Садихову в регистрации в качестве кандидата на досрочных выборах губернатора региона. По данным комиссии, господин Садихов предоставил только одну из необходимых 120 подписей для прохождения «муниципального фильтра». Избирательная комиссия также отказала в регистрации екатеринбургскому юристу Ивану Волкову («Российский общенародный союз»), так как он не направил полный пакет необходимых документов и не создал свой избирательный фонд.

Ирина Пичурина