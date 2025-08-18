Суд оставил под стражей подростка, пытавшегося отравить военного в Новосибирске

Новосибирский областной суд оставил без удовлетворения жалобу адвоката на избрание меры пресечения подростку, который намеревался отравить военнослужащего. Юноша будет находиться под стражей до 26 сентября, сообщают суды общей юрисдикции. Ему вменяют в вину покушение на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, утром 24 июля этого года 16-летний подросток вместе со сверстником нанес яд на ручку двери и боковое зеркало заднего вида автомобиля офицера. Действия несовершеннолетних с территории Украины координировал куратор через Telegram. Юноши получили от заказчиков три тюбика с химическими веществами, которые вызывают острую сердечную недостаточность, установило следствие.

Отравители нанесли опасное вещество на Nissan, после чего скрылись. Вскоре их задержали оперативники ФСБ. Как ранее «Ъ-Сибирь» сообщили источники в правоохранительных органах, оба задержанных учатся в колледже. Военнослужащий не пострадал.

Александра Стрелкова