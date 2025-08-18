Ленобласть перешла на экономический «тихий ход»

Ленинградская область столкнулась с ощутимым замедлением промышленного роста: по данным Петростата, за первое полугодие 2025 года индекс производства едва превысил 100%. В июне и вовсе зафиксировано падение на 2,8% в годовом выражении. Однако власти региона уверены: сбалансированная структура экономики, где спад в одних секторах компенсируется ростом в других, не допустит резкого проседания. О том, какие отрасли стали локомотивами, а какие тормозят развитие,— в материале «Review. Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сильный рывок для будущего промышленного задела был дан властями на ПМЭФ-2025: было подписано 34 инвестсоглашения на 740 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ленинградская область демонстрирует замедление темпов роста промышленности. Согласно данным Петростата, индекс промышленного производства в январе — июне 2025 года по сравнению с январем — июнем 2024 года составил 100,8%, в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года — 97,2%, по сравнению с маем 2025 года — 104,9%.

Заместитель председателя правительства Ленобласти Дмитрий Ялов уточнил «Review. Северо-Запад», что замедление ожидаемо на фоне прогнозируемого охлаждения экономики в целом и высокой базы 2023–2024 годов. «Однако отдельные отрасли показывают впечатляющие результаты, свидетельствующие об устойчивости региональной экономики. Производственная база Ленинградской области в достаточной мере диверсифицирована, она включает самые разные сектора, что позволяет нивелировать спад в одних отраслях ростом в других. К примеру, стагнация в производстве прочих транспортных средств на 24,4% и в производстве прочей неметаллической минеральной продукции на 12,4% (что соответствует отраслевым тенденциям по России в целом) поддерживается ростом в производстве кокса и нефтепродуктов (+14%), а также за счет стабильной работы предприятий пищевой и табачной промышленности, лесоперерабатывающего комплекса»,— поясняет господин Ялов.

Среди динамично развивающихся отраслей он отмечает производство лекарственных средств, компьютеров, электронных и оптических изделий, а также отраслей, восстанавливающихся после сильного спада как, например, производство автотранспортных средств и автокомпонентов. «Каждая из перечисленных сфер занимает небольшую долю, но в совокупности все они поддерживают ситуацию в промышленности»,— акцентирует зампред правительства Ленобласти.

«Важным фактором стало замедление нового строительства, что снизило производство стройматериалов, мебели и других смежных отраслей. Восстановить картину роста стройки могло бы расширение программы семейной ипотеки. Но тут нужна государственная поддержка. Если это произойдет, темпы роста возобновятся уже к зиме. Но даже если этого не случится, потенциал Ленобласти остается высоким. Предполагаю, что к концу года ИПП в регионе может вырасти до 3%»,— отмечает вице-президент союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» Елена Дюкарева.

«Можно согласиться с общими выводами в отношении того, что стагнация в определенных отраслях компенсируется ростом в других. Поэтому, по сравнению с общими тенденциями по РФ, показатель региона не выглядит совсем низким, хотя и не догоняет общероссийский, который, согласно Росстату, составил 101,4%,— комментирует ожидания партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.— Полагаю, что за счет высокой диверсифицированности промышленного сектора Ленобласти и при наличии сильных игроков в части производства черной металлургии, "нефтянки" и развитии пищевой промышленности, по итогам года можно ожидать более высокого результата, чем по итогу первого квартала».

Эксперт напоминает, что по итогам 2024 года ИПП региона показал один из самых высоких результатов за последние несколько лет, тогда этот показатель составил 108,2%. Соответственно, за счет такой высокой базы прошлого года снижение оправданно, но и за счет наличия уже заранее заложенного потенциала, этот показатель действительно может быть подтянут в третьем и четвертом квартале. «Более того, смягчение денежно-кредитной политики до ставки в 18% является дополнительным драйвером для активизации инвестпроектов»,— подчеркивает господин Жарский.

Задел на будущее

Сейчас в Ленобласти в разной стадии реализации несколько знаковых инвестпроектов. В конце прошлого года в Усть-Луге была запущена технологическая линия специализированного терминала «Порт Фавор». По словам экспертов, это важное событие, так как в России, по сути, появились собственные мощности для перевалки аммиака. Сейчас строительство продолжается и весной 2026 ожидается запуск следующей очереди — по перевалке сухих минеральных удобрений.

В этом году был открыт во Всеволожском районе новый производственный участок АО «Слотекс» (холдинговая компания полного цикла, основными видами деятельности которой является производство сухой бумаги, выпуск меламиновых и фенольных пленок). За открытием по видеосвязи наблюдал президент. Объем инвестиций в проект составил 1,7 млрд рублей, было создано более 180 рабочих мест. Запуск новой очереди на площадке бывшего завода «Форд» позволит «Слотексу» замкнуть полный цикл производства — от технической печати до выпуска мебельных комплектующих.

Сильный рывок для будущего промышленного задела был дан властями на ПМЭФ-2025: было подписано 34 инвестсоглашения на 740 млрд рублей. Среди ключевых проектов — масштабное расширение портовых мощностей в Усть-Луге с инвестициями свыше 80 млрд рублей и строительство газохимического завода «Ивамарис» (более 700 рабочих мест) в Кингисеппском районе.

Параллельно в регионе реализуются социальные инициативы: в Тихвине на базе комплекса «Царицыно Озеро» откроется современный центр реабилитации, а Гатчинский округ получит новый туристический агропарк. Индустриальный сектор пополнится производством высокотехнологичного оборудования для судостроения и промышленности, а также двумя крупными кластерами мясного животноводства.

Болевые точки

По словам господина Ялова, существуют определенные риски и вызовы, способные повлиять на дальнейший рост промышленного потенциала Ленинградской области. Одним из таких рисков является зависимость ряда отраслей от глобальных цепочек поставок и внешней конъюнктуры. Например, автомобильная отрасль сильно зависит от импорта комплектующих, что делает ее уязвимой к внешним экономическим шокам.

Для того чтобы снизить влияние этих факторов, регион ведет активную работу по выстраиванию новых кооперационных связей и кластеризации производства.

Еще один важный аспект — необходимость модернизации производственной инфраструктуры и внедрения современных технологий. Без значительных вложений в обновление оборудования и повышение квалификации персонала многие предприятия рискуют потерять свою конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. Здесь на помощь приходит система мер государственной поддержки. В Ленинградской области она представлена разнообразными инструментами: финансовыми, имущественными, консультационными.

Еще один аспект — это кадровый дефицит в высокотехнологичных отраслях, проблема которая характерна для многих регионов. Согласно данным Росстата, напряженность на рынке труда немного снизилась, но ситуация остается сложной и во многом является ограничением для реализации планов по развитию. Общее число вакансий в регионе превышает 140 тыс., однако доля высокотехнологичных профессий в этом списке составляет менее полутора процентов. Для улучшения ситуации работают совместные инициативы с вузами и колледжами, направленные на подготовку инженерных и технических кадров.

Безусловно, болевая точка — финансовая нагрузка. «Дорогие кредиты и высокие депозитные ставки сдерживают рост потребительского спроса. И бизнес, и потребители ждут снижения ключевой ставки. В таком случае кредиты станут более доступными, а депозиты — менее выгодными. Тогда и спрос на продукцию предприятий Ленинградской области покажет закономерный рост. Если этого не произойдет, дефицит оборотных средств не позволит бизнесу существенно повысит показатели»,— комментирует госпожа Дюкарева.

Наиболее востребованным запросом для субъектов предпринимательства стали льготные займы через российский и региональный фонды развития промышленности на развитие производства и импортозамещение по сниженной ставке, а также промышленную ипотеку. Содействие областной промышленности охватывает широкий круг направлений: это и налоговые льготы для создания новых производств и расширения существующих мощностей (в Ленобласти применяются абсолютно все предусмотренные законодательством налоговые инструменты подобного рода), и федеральные меры поддержки (специальные инвестиционные контракты в сфере химической промышленности, привлечения средств по линии федерального Фонда развития промышленности). Так за прошлый год было привлечено 1,8 млрд рублей.

«Мы уверены, что принятые меры позволят поддержать индустриальные планы региона. Ключевая задача — адаптироваться к изменениям, укрепляя локальные цепочки поставок и повышая эффективность производства. Сейчас мы осознаем сложности, стоящие перед предприятиями, и делаем все возможное, чтобы смягчить последствия замедления. При поддержке государства все ключевые инвестиционные проекты, особенно инфраструктурные продолжат реализовываться»,— резюмирует Дмитрий Ялов.

Алиса Мальцева