Готовность к отопительному периоду в Удмуртии превысила 46%

Готовность к отопительному периоду в Удмуртии составила 46,4%, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. В частности, готовность котельных составляет 39,7%, тепловых сетей — 60,6%, водопроводных сетей — 57,1%, канализационных сетей — 58,2%, жилого фонда — 33,3%.

Наилучшие результаты по подготовке показывают Увинский, Шарканский и Игринский районы, где готовность превышает 80%. Среди городов лидируют Сарапул (58,5%) и Воткинск (54,1%).

Также в регионе продолжается формирование топливных резервов. На данный момент накоплено 4,1 тыс. т угля (44,8% плана), 24 тыс. т жидкого топлива (98% плана) и 4,5 тыс. т альтернативных источников (71,3% плана).

Напомним, 1,5 млрд руб. потратят на подготовку к отопительному сезону в Удмуртии в 2025 году, сообщил глава республики Александр Бречалов в рамках рабочего совещания с челенами правительства и руководителями муниципалитетов. Он поручил районным администрациям ускорить темпы освоения средств. Среди отстающих глава республики назвал Глазовский, Якшур-Бодьинский, Можгинский, Кезский и Каракулинский районы.