Главу нефтяной компании в ХМАО будут судить за уклонение от налогов на 1,8 млрд

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) передала в суд уголовное дело директора АО «Каюм Нефть», который обвиняется в уклонении от налогов на сумму почти на 2 млрд руб., сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Его будут судить по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Следствие установило, что с января 2019 года по апрель 2022 года директор ради уклонения от налогов вносил ложные сведения в налоговые декларации о выполнении работ фиктивными подрядчиками. Эти документы передавались в налоговую инспекцию. В результате уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль за 2019-2021 годы предприятие не выплатило более 1,8 млрд руб. В ходе следствия имущество компании было арестовано на сумму свыше 500 млн руб.

Напомним, в прошлом году в ХМАО под суд отправили директора строительной компании «Сибтэк» из Нефтеюганска за неуплату налогов суммой более 100 млн руб. По данным следствия, он вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о приобретении горюче-смазочных материалов.

Ирина Пичурина