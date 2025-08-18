Хедлайнерами концерта в честь Дня Республики Татарстан и Дня Казани станут певица Татьяна Буланова и Хор Турецкого. Об этом сообщил глава управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов на деловом понедельнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Буланова и Хор Турецкого выступят на Дне Республики в Казани

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Татьяна Буланова и Хор Турецкого выступят на Дне Республики в Казани

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Концертная программа пройдет у центра семьи «Казан» с 16:00 до 22:00. В программе также примут участие артисты Казанской филармонии, казанские исполнители Алсу и Азат Фазлыевы и капелла Дмитрия Железнова.

По словам Азата Абзалова, на площадке будут организованы активности для детей и взрослых: фотозоны, аквагрим, ростовые куклы, гигантские раскраски и творческие мастер-классы. Завершится праздник салютом в 22:00 над акваторией Казанки, который можно будет наблюдать с любой точки набережных от Кировской дамбы до моста «Миллениум».

Господин Абзалов также предупредил о временных ограничениях движения транспорта и маломерных судов в районе проведения мероприятий. По традиции будут перекрыты участки дорог около центра семьи «Казан».

В 2024 году хедлайнерами концерта ко Дню Республики стали Дима Билан и группа "Братья Гримм".

Анар Зейналов