Бизнес просит Минфин отменить штрафы за небольшие ошибки в налоговой отчетности

Деловое объединение «Опора России» предложило заменить штрафы за некоторые налоговые правонарушения на предупреждения. Это следует из письма исполнительного директора организации Андрея Шубина департаменту налоговой политики Минфина, которое есть в распоряжении «Ведомостей».

Речь идет о случаях, когда компании, например, опоздали со сдачей декларации, но не уклонялись от уплаты налогов и не причинили ущерба бюджету. В «Опоре России» считают, что после предупреждения бизнес будет заинтересован в исправлении ошибок. Авторы инициативы опираются на ст. 3.4 КоАП. Из нее следует, что предупреждения могут устанавливаться за административные правонарушения, совершенные впервые и не представляющие серьезной угрозы для общественного порядка.

В «Опоре России» напомнили, что с этого года налоговые органы не штрафуют бизнес, который впервые перешел на НДС. Организация предложила расширить эту меру на все статьи, которые связаны с техническими ошибками в отчетности.

