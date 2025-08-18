Раис Татарстана Рустам Минниханов занял первое место в рейтинге политической устойчивости губернаторов, участвующих в выборах 2025 года, набрав 20 баллов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Минниханов возглавил рейтинг политустойчивости губернаторов, участвующих в выборах

Второе место занял губернатор Севастополя Михаил Развожаев (18 баллов), третье — глава Архангельской области Александр Цыбульский (18 баллов). В топ-5 также вошли руководители Калужской области Владислав Шапша (17 баллов) и врио главы Ненецкого автономного округа Ирина Гехт (16 баллов).

Последнее место занял глава Брянской области Александр Богомаз с 11 баллами. Эксперты отмечают, что губернаторские кампании этого года проходят с минимальными ресурсами, поскольку партии экономят силы для выборов в Госдуму-2026.

Выборы главы Татарстана состоятся 14 сентября, Рустам Минниханов баллотируется от «Единой России».

