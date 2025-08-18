Выборы на минималках

Губернаторские кампании в этом году проходят с минимальными ресурсами и низкой активностью, поскольку партии экономят силы для более значимых выборов в Госдуму-2026. К такому выводу пришли эксперты «Минченко консалтинга» в свежем выпуске рейтинга «Госсовет 2.0», оценивающего политическую устойчивость глав субъектов. В то же время итоги осенних выборов отразят текущий баланс сил парламентской оппозиции и станут «отправной точкой» для федеральной гонки, говорится в докладе.

Большинство из 20 губернаторских кампаний проходит в «рутинном и инерционном ключе», констатируют эксперты «Минченко консалтинга». Превалирует не электоральная, а внутриэлитная повестка, на которую сильнее всего влияют активность силовых ведомств, кадровые перестановки и федеральные события. «Кандидаты оппозиционных парламентских партий нередко проводят имитационные кампании с минимальным привлечением ресурсов и низким уровнем медийной активности. Не исключено, что таким образом партии предпочитают экономить ресурсы для более значимой кампании в Госдуму 2026 года»,— говорится в докладе. В ряде случаев усилия перенаправляются на выборы в заксобрания и городские думы региональных столиц (пройдут в 11 и 25 субъектах соответственно).

Авторы исследования выделяют три типа выборных кампаний, которые проводят губернаторы и врио глав субъектов.

Первый — «антиистеблишментная кампания», для которой характерны публичная критика местных чиновников и активные кадровые ротации. В качестве примера эксперты приводят врио губернаторов Курской, Оренбургской и Ростовской областей Александра Хинштейна, Евгения Солнцева и Юрия Слюсаря. При последнем, в частности, сменились руководители уже пяти крупных городов, включая миллионник Ростов-на-Дону.

Второй тип — «лоббистская кампания», в рамках которой главы получают поддержку в виде финансирования крупных инфраструктурных проектов и активно контактируют с федеральными ведомствами. По мнению авторов доклада, образ «эффективного лоббиста» демонстрируют архангельский губернатор Александр Цыбульский и врио главы Новгородской области Александр Дронов. К этой же группе эксперты относят врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирину Гехт, которая будет избираться депутатами окружного парламента.

Наконец, третий тип — это «технократически-рутинная кампания», которая подразумевает акцент на отчете о проделанной работе и является самой популярной среди действующих глав. «Такой подход объясняется референдумным характером большинства губернаторских выборов, когда оппоненты не вкладываются в агитацию и медийную раскрутку»,— отмечается в докладе.

По оценке «Минченко консалтинга», наиболее состязательными станут выборы в Иркутской области, где сойдутся действующий глава Игорь Кобзев («Единая Россия») и бывший губернатор Сергей Левченко (КПРФ).

Что касается депутатских кампаний, то оппозиция может показать высокий результат в Коми, Костромской и Новосибирской областях, где будут одновременно избираться новые созывы региональных парламентов и горсоветов столиц. «Также непростой будет кампания в Томске, где пять лет назад большую часть мандатов забрали оппозиционные кандидаты»,— констатируют авторы.

В разрезе политической устойчивости губернаторов, которым через месяц предстоит участвовать в выборах, увереннее всех себя чувствуют Рустам Минниханов (Татарстан), Михаил Развожаев (Севастополь) и Александр Цыбульский (см. график). Наименее устойчивые позиции, по мнению экспертов, у Игоря Кобзева, Сергея Ситникова (Костромская область), Юрия Слюсаря, Александра Дронова и Александра Богомаза (Брянская область). На результат господ Кобзева, Слюсаря, Дронова и Богомаза влияют региональные конфликты и громкие уголовные дела в отношении местных чиновников. А против господина Ситникова играет фактор несменяемости власти (он руководит областью с 2012 года).

Напомним, «Минченко консалтинг» ранжирует устойчивость губернаторов на основе девяти критериев. Шесть из них приносят баллы (поддержка со стороны федеральных политиков, наличие больших проектов, экономическая привлекательность региона, недавнее избрание или переизбрание на пост, личное позиционирование, качество политического менеджмента), еще три — отнимают (федеральные и региональные конфликты, уголовные дела). В «зеленую» зону с максимальной устойчивостью попадают губернаторы, набравшие более 15 баллов, в «красную» — 10 баллов и менее. Последние, по мнению экспертов, находятся на грани отставки, но эти прогнозы сбываются далеко не всегда.

Андрей Прах