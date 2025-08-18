В Кисловодске на ремонт двух мгоэтажек выделили 56 млн рублей

На ремонт двух многоквартирных домов в Кисловодске выделили 56 млн руб. Подрядчик уже определен. Об этом сообщает пресс-служба регионального фонда капитального ремонта Ставропольского края.

Компания «ЮСК» обновит 12 конструктивных элементов, включая фасады и инженерные системы — от электроснабжения до канализации.

Ремонт будет комплексным: замена сетей, обновление фасадов, восстановление всех основных систем. Это продлит, по мнению регионального оператора, срок службы домов на десятилетия, снизит аварийные риски и коммунальные расходы.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал что, в Ставропольском крае в 2025 году планирует заменить 328 лифтов в многоквартирных домах, 124 из которых обновят силами регионального оператора, а 204 — за счет владельцев специальных счетов.

Наталья Белоштейн