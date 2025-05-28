В Ставропольском крае модернизируют 328 лифтов в 2025

Ставропольский край планирует заменить 328 лифтов в многоквартирных домах в 2025 году, из которых 124 обновят силами регионального оператора, а 204 — за счет владельцев специальных счетов.Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С начала реализации программы капитального ремонта в 2015 году в регионе обновили 1027 лифтов. По словам министра ЖКХ Ставропольского края Александра Рябикина, до 2030 года планируется модернизировать еще 791 лифт. Из них 238 обновит региональный оператор, а 553 отремонтируют за счет средств собственников специальных счетов, сформированных из взносов на капремонт.

Жителям края также предлагается участие в проекте ускоренной замены лифтов с финансовой поддержкой Общественного совета при Министерстве строительства РФ. Владельцы специальных счетов могут оплатить половину стоимости нового лифта в рассрочку на срок до 5 лет.

Николай Аксенов