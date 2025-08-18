Самолет в Тюмени выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Утром 18 августа в тюменском аэропорту Рощино самолет авиакомпании «А 247» при выполнении взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Транспортная прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Фото: Уральская транспортная прокуратура
На борту самолета Ан-24 находились шесть членов экипажа и 40 пассажиров. Пострадавшие среди них отсутствуют. Судно отбуксировали на стоянку. По информации центрального МСУТ СКР, предварительная причина происшествия — технические неполадки в тормозной системе воздушного судна.
Напомним, в начале июля самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по рейсу Москва — Тюмень, вынужденно ушел на второй круг при посадке в аэропорту Рощино из-за лисы на взлетно-посадочной полосе.