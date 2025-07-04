В Тюмени самолет «Аэрофлота» ушел на второй круг из-за лисы на взлетной полосе
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший рейсом Москва — Тюмень, вынужденно ушел на второй круг при посадке в аэропорту Рощино из-за лисы на взлетно-посадочной полосе, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Во время посадки самолета авиакомпании «Аэрофлот», который летел рейсом №1500 по маршруту Москва (Шереметьево) — Тюмень (Рощино), на взлетно-посадочную полосу выбежала лиса в 14:50.
Посадка была совершена в 15:08 по местному времени в штатном режиме.
Транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по данному факту.