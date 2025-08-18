В Горном Алтае суд отклонил иск об отмене перевода МСУ на одноуровневую модель

Верховный суд Республики Алтай отклонил административный иск юриста Дмитрия Тодошева к госсобранию — эл курултаю и главе региона Андрею Турчаку. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в суде.

Истец требовал признать недействующим республиканский закон, который ввел в Горном Алтае одноуровневую модель местного самоуправления (МСУ). Решение суд вынес 18 августа.

Как писал «Ъ-Сибирь», закон был принят на сессии республиканского парламента 24 июня 2025 года по инициативе господина Турчака. Он предполагает переход с действующей двухуровневой на одноуровневую модель МСУ. Согласно закону, сельсоветы реорганизуются в территориальные подразделения муниципальных округов, которые формируются в границах районов. При этом округам предоставлена возможность отказаться от нынешней конкурсной системы выбора глав своих администраций и вернуться к прямым выборам. В иске указывается, что республиканский закон противоречит Конституции Республики Алтай, ст. 127 которой указывает на наличие двухуровневой модели.

Заседание 18 августа началось в 10:30, в ходе него прошли прения сторон. К зданию суда пришли несколько сотен человек, чтобы поддержать господина Тодошева.

Обратившийся в перерыве заседания к своим сторонникам истец заявил о готовности продолжать борьбу против реформы «до конца» при любом судебном решении. При этом он попросил собравшихся действовать в рамках законодательства.

Валерий Лавский