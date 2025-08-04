Модель привлекла внимание суда

Верховный суд Республики Алтай рассмотрит по существу иск юриста Дмитрия Тодошева к властям региона. Он требует признать недействующим республиканский закон, который ввел в Горном Алтае одноуровневую модель местного самоуправления (МСУ). По мнению истца, закон противоречит Конституции республики, в которой говорится о двухуровневой модели. В администрации главы субъекта федерации Андрея Турчака уверены, что региональный закон принят без нарушений и высказали сожаление, что «остались те, кто пока не понимает необходимость муниципальной реформы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суду придется вникнуть в форму и содержание муниципальной реформы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Суду придется вникнуть в форму и содержание муниципальной реформы

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Верховном суде Республики Алтай прошло предварительное заседание по иску юриста Дмитрия Тодошева к властям региона. Оно началось в минувшую пятницу и после перерыва завершилось 4 августа. Как сообщили «Ъ-Сибирь» в аппарате суда по его итогам, рассмотрение административного иска по существу назначено на 15 августа.

В своем заявлении господин Тодошев требует признать недействующим закон «Об отдельных вопросах организации МСУ в Республике Алтай…». Как писал «Ъ-Сибирь», закон был принят на сессии госсобрания — эл курултая 24 июня 2025 года по инициативе главы республики Андрея Турчака. Он предполагает переход с действующей двухуровневой на одноуровневую модель местного самоуправления. Согласно реформе, действующие сельсоветы реорганизуются в территориальные подразделения муниципальных округов, которые формируются в границах районов. При этом округам предоставлена возможность отказаться от нынешней конкурсной системы выбора глав своих администраций и вернуться к прямым выборам.

Дмитрий Тодошев полагает, что республиканский закон противоречит Конституции Республики Алтай, ст. 127 которой указывает на наличие двухуровневой модели.

«Таким образом, оспариваемый закон в части системы организации МСУ на всей территории Республики Алтай противоречит ст. 127 Конституции Республики Алтай…, которая имеет большую юридическую силу, и в связи с этим данные нормы закона не подлежат применению для регулирования тех или иных общественных отношений»,— говорится в иске (копия есть в распоряжении «Ъ-Сибирь»).

Первоначально иск был подан только к республиканскому парламенту. Но, поскольку автором законопроекта был Андрей Турчак, суд привлек главу региона к рассмотрению дела в качестве соответчика.

«Я обратил внимание суда и сторон на то, что была нарушена процедура принятия закона. На сайте госсобрания отсутствуют результаты голосования»,— рассказал истец «Ъ-Сибирь» об одном из предметов обсуждения на предварительном заседании. По его словам, представитель парламента в суде объяснил отсутствие данных о голосовании техническим сбоем. Между тем, в ст. 11 регламента госсобрания указывается, что если зафиксированы сбои в работе электронной системы голосования, то парламент должен принять решение об отмене результатов голосования и провести его повторно уже без использования этой системы.

«Реформа призвана создать более эффективную систему управления на местах, обеспечить прозрачность и подотчетность власти перед гражданами, а также создать условия для устойчивого развития всех территорий Республики Алтай»,— заявлял ранее спикер госсобрания Эжер Ялбаков.

«Позиция нашей стороны в этом процессе следующая: закон принят без каких-либо нарушений, влияющих на действительность нормативного акта. Законопроект направлен на повышение эффективности работы муниципалитетов, как самых близких к людям органов публичной власти. Чтобы люди точно понимали, куда им нужно обратиться для решения своих проблем. В ходе обсуждения с жителями республики были выявлены изъяны в первоначально разработанном законопроекте. Посоветовавшись с людьми, рассмотрев совместно с депутатами возможные изменения, была согласована окончательная редакция законопроекта»,— сказал «Ъ-Сибирь» руководитель администрации главы республики Максим Жаворонков.

По его словам, любое управленческое решение не может нравиться всем, и «мы сожалеем, что остались те, кто пока не понимает необходимости муниципальной реформы».

Как писал «Ъ-Сибирь», Республика Алтай — не единственный сибирский регион, где предприняты попытки в судебном порядке добиться отмены муниципальной реформы с переходом на одноуровневую модель. Так, красноярский краевой суд в конце июля объединил в одно производство несколько дел по искам схожего содержания. В частности, поданных Сухобузимским районным советом и группой жителей Манского района региона.

Валерий Лавский