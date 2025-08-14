Генпрокуратура признала нежелательной немецкую НПО «Demokrati-JA»

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой неправительственной организации (НПО) Demokrati-JA e.V. Она основана живущими в Германии российскими эмигрантами для формирования в России «солидарного гражданского общества» и «отработки демократических механизмов», заявили в ведомстве.

Согласно пресс-релизу прокуратуры, участники НПО «вносят раскол» в русскоязычную диаспору Германии для стимулирования «деятельности, направленной против интересов России». НПО якобы проводит массовые антироссийские акции и распространяет материалы, дискредитирующие политику российских властей, избирательную систему и СВО.

Генпрокуратура заявила, что члены НПО «способствуют укреплению сепаратистской идеологии и разжиганию межнациональной вражды», участвуют в создании «тоталитарного» облика России и продвижении русофобии. Также они требуют введения торгового, газового и нефтяного эмбарго в отношении Москвы и призывают продолжать оказывать военную поддержку Украине.

Партнерами этой НПО являются немецкие организации Solidarus e.V. и Freies Russland Berlin, а также американский фонд Free Russia Foundation («Свободная Россия», организация признана экстремистской и запрещена в РФ), деятельность которых тоже признана нежелательной в России.