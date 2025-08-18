Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФК «Ижевск» одержал победу в домашнем матче второго круга Чемпионата ПФО

Футбольный клуб «Ижевск» одержал победу в первом домашнем матче второго круга Чемпионата ПФО, обыграв саранский клуб «Анелия» со счетом 7:00. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Напомним, 13 августа ФК «Ижевск» одержал победу в ответном матче четвертьфинала Кубка Межрегионального футбольного союза «Приволжье», обыграв самарский клуб «Луч» со счетом 5:0. Общий счет двухматчевого противостояния составил 14:1.