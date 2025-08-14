ФК «Ижевск» вышел в полуфинал Кубка МФС «Приволжье»

Футбольный клуб «Ижевск» одержал победу в ответном матче четвертьфинала Кубка Межрегионального футбольного союза «Приволжье», обыграв самарский клуб «Луч» со счетом 5:0, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Общий счет двухматчевого противостояния составил 14:1.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В полуфинале «Ижевск» встретится с футбольным клубом «Шумбрат» из Саранска. Расписание полуфинальных игр будет определено в ближайшее время.

Следующий матч команда проведет 17 августа в 14:00 на стадионе «Купол». В рамках чемпионата МФС «Приволжье» на своем поле «Ижевск» примет команду «Анелия-МЦПЮФПМ» из Саранска.