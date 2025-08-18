Затраты рыбаков на экосбор могут резко вырасти

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) пожаловалась Минсельхозу на нецелесообразность введения новых ставок экосбора на упаковку, выяснил “Ъ”. Бизнес предупредил о риске резкого увеличения затрат: если сейчас на оплату экосбора уходит 110 млн руб. в год, с применением новой системы значение может достигнуть 890 млн руб.

Экосбор — обязательный платеж, направленный на компенсацию властям расходов на утилизацию отходов. Его плательщиками выступают производители упаковки и импортеры продукции, которые самостоятельно не выполняют норматив утилизации. Сейчас действуют значения базовых ставок на 2025–2027 годы, которые предусматривают ежегодное повышение с учетом прогнозной инфляции. В 2025 году планировалось повысить их на 15%, в 2026-м — на 8%, в 2027-м — на 4%. Также должны увеличиваться норматив утилизации (в 2025 году — 55% выпущенной упаковки, с 2026 года — 75%, с 2027 года — 100%) и повышающий коэффициент.

Минприроды подготовило проект постановления правительства, по которому ставки экосбора для всех 52 групп товаров и упаковки предлагается повысить на 50–80% к значениям 2026 года. Наименьший рост затронет производителей и импортеров шин, покрышек и резиновых изделий (на 6%, до 11,76 тыс. руб. за тонну), наибольший — пластмассовой упаковки на основе бумаги (в 11 раз, до 32,05 тыс. руб. за тонну).

В АСРФ подсчитали, что для упаковки основной продукции промышленного рыболовства — мороженой рыбы, рыбных филе, фарша и муки — в прошлом году было использовано 25 тыс. тонн картонной тары, 10 тыс. тонн полиэтилена низкой плотности и 200 тонн полипропилена. Два последних сегмента предусматривают резкий рост базовых ставок и применение повышающего коэффициента.

