Рост рынка доставки продуктов сократился в России из-за дефицита курьеров

Оборот рынка онлайн-продаж продуктов питания (e-grocery) в апреле—июне составил 385 млрд руб. Темпы роста за год сократились на 18,3 процентного пункта, до 28,8%, подсчитали в Infoline.

В компании объясняют снижение сильным дефицитом кадров, в частности, курьеров и сборщиков, из-за чего работодатели вынуждены повышать оплату труда. С начала года предлагаемая зарплата курьеров в сфере розничной торговли выросла до 155,9 тыс. руб. в месяц (+21,1%), следует из данных hh.ru.

Рост издержек сопровождается снижением покупательной способности населения и стремлением сократить расходы. По оценкам Data Insight, на покупку продуктов онлайн в апреле—июне потребители расходовали в среднем 1,45 тыс. руб., снижение год к году — 3%. У лидеров рынка заказов — «Самоката», «Вкусвилла», «Яндекс Лавки», «Пятерочки» и Ozon Fresh средний чек составил 1,18 тыс. руб., (–5% год к году).

