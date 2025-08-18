Российские суда для экспорта зерна обойдутся в четыре раза дороже, чем китайские

«Росагролизинг» и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) согласовали подход к созданию балкерного флота для экспорта российского зерна. Это следует из материалов Минсельхоза к прошедшему в августе совещанию (“Ъ” видел документ). По оценке экспортеров, понадобится 61 крупнотоннажное судно: 27 судов типоразмера Handysize (дедвейт 40 тыс. тонн) и 34 Supramax (60 тыс. тонн).

ОСК оценила расчетную стоимость создания этих судов на российских верфях в 13,9 млрд руб. (головное судно) и 12,5 млрд руб. (серия) для Handysize и 16,5 млрд и 14,6 млрд руб. для Supramax. При этом в Китае они стоят гораздо дешевле — 3,5 млрд и 4,2 млрд руб. соответственно. ОСК определила, что срок строительства головного судна на ее верфях составит минимум два с половиной года «при условии модернизации ряда верфей, а также предоставления дополнительных мер господдержки для исполнения заказа и достижения указанных ценовых параметров».

Как следует из документов, «Росагролизинг» нашел партнера в Китае, который определил предварительные сроки строительства первых судов (год-полтора) и стоимость ($40 млн без учета сопряженных затрат). Предполагается, что первые десять балкеров полностью построят на иностранной верфи. ОСК предлагает разделить эту партию на твердую часть из шести судов и опциональную, которая может быть локализована. Вторая партия (51 балкер) может быть построена на отечественной верфи с поставкой оборудования иностранной верфью через российского посредника. Собеседники “Ъ”, близкие к обсуждению, подчеркивают, что вариант договоренностей не финальный.

Подробности — в материале «Ъ» «Балкеры ищут верфи».