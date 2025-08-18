Депутат Нилов: СФР может удержать часть пенсии за долги

Cоциальный фонд России (СФР) может удержать до 50% пенсии по общим долгам, либо до 70% — по алиментам обязательствам, заявил «РИА Новости» глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов. Он уточнил, что СФР способен удерживать средства при наличии исполнительных документов по алиментам, кредитам, ЖКХ.

При этом с 2022 года действует норма о сохранении должнику прожиточного минимума. В 2025 году он составляет от 19329 руб. по России. Однако для применения этой нормы сам пенсионер должен подать соответствующее заявление. От взысканий защищены пенсии по потере кормильца, различные компенсационные и единовременные выплаты, подчеркнул господин Нилов. В спорных ситуациях пенсионер вправе обжаловать решение об удержаниях — в органах СФР или в судебном порядке.

Парламентарий также рассказал о случаях переплат пенсий: если пенсионер не сообщил об изменениях (к примеру, о трудоустройстве), СФР вправе взыскать излишне выплаченную сумму. Однако возможно взыскание только в пределах 20% от размера пенсии.

Минтруд предлагает ввести в РФ механизм досудебного рассмотрения жалоб на некорректное назначение пенсий. Для этого ведомство создаст профильную комиссию при Соцфонде — с 2015 года аналогичные структуры работают в Крыму и Севастополе. По мнению ведомства, это позволит выносить решения по искам быстрее, в том числе за счет наличия у СФР доступа к данным Федеральной налоговой службы, Роструда и других ведомств.

