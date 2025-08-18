На Алтае хотят передать губернатору право выдвигать кандидатов в главы районов

Совет по взаимодействию законодательного собрания Алтайского края с представительными органами муниципальных образований поддержал предложение о том, чтобы кандидатов на посты главы района согласовывал губернатор. Заседание совета, на котором обсуждались перспективы муниципальной реформы, прошло в конце минувшей недели в Первомайском районе.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В состав совета входят спикеры городских и районных парламентов. По данным пресс-службы заксобрания, с предложением о расширении полномочий губернатора выступил председатель шелаболихинского райсовета Константин Антропов. «Большая часть бюджета района — это краевые средства. Глава муниципалитета отвечает за распределение и эффективное использование этих средств, поэтому несет персональную ответственность перед губернатором. Было бы логично, если бы потенциальных кандидатов согласовывал глава региона. Такая форма предусмотрена в федеральном законе. Я и многие мои коллеги считаем, что она одна из самых оптимальных. Кандидатов смогут выдвигать ведущие общественные силы — это Общественная палата края, совет муниципальных образований, а также политические партии. И правильно, что самых достойных кандидатов определит губернатор»,— процитировал его сайт краевого парламента.

Поддержанное участниками заседания предложение передали для рассмотрения рабочей группе по подготовке изменений в законодательство региона. Как писал «Ъ», ранее в заксобрании была сформирована рабочая группа, которая должна определить оптимальное для региона содержание реформы местного самоуправления. В ее состав вошли 27 представителей законодательной и исполнительной власти края, а также муниципалитетов.

Валерий Лавский