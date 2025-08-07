Муниципальная реформа в Алтайском крае начнется с ее обсуждения

В законодательном собрании Алтайского края прошло первое заседание рабочей группы, которая должна определить оптимальное для региона содержание реформы местного самоуправления (МСУ). В ее состав вошли 27 представителей законодательной и исполнительной власти края, а также муниципалитетов. Группа была сформирована после вступления в силу нового федерального закона «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти».

Как рассказали в заксобрании, на первом заседании члены рабочей группы составили план предстоящей работы. «Среди основных вопросов — распределение полномочий между регионом и муниципалитетами, определение оптимальной для Алтайского края системы территориального управления и формирования руководящих органов муниципального уровня»,— говорится в сообщении.

Рабочую группу возглавил вице-спикер краевого парламента Денис Голобородько («Единая Россия»). По его мнению, в отношении реформы МСУ «не нужно принимать импульсивных решений, а последовательно и сообща достраивать и совершенствовать систему с учетом новых требований». Как рассказал “Ъ” один из участников заседания, членам рабочей группы было предложено сформулировать свои предложения по распределению полномочий между муниципальной и региональной властью в тех случаях, когда это возможно.

К настоящему времени в Алтайском крае создано около десятка муниципальных округов, в которых внедрена одноуровневая модель МСУ. Однако в ряде муниципалитетов жители выступили против реформы. Кроме того, как сказал “Ъ” член рабочей группы, руководитель фракции КПРФ в заксобрании Андрей Кривов, в Алтайском крае «возникла настороженность по поводу того, как повели себя Красноярский край и Республика Алтай». В этих регионах переход на одноуровневую модель привел к публичным протестам и судебным разбирательствам.

По данным пресс-службы заксобрания, в дальнейшем рабочая группа планирует провести несколько выездных совещаний.

Валерий Лавский, Новосибирск