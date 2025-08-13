В рамках обновления Невского проспекта в центре Петербурга отремонтируют три моста

В центре Петербурга в рамках масштабных работ по ремонту Невского проспекта началось фрезерование старого покрытия на Казанском мосту через канал Грибоедова. О ходе ремонта в среду, 13 августа, рассказали в СПб ГБУ «Мостотрест».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как уточнили в ведомстве, это третий по ширине мост Петербурга, ширина его проезжей части составляет 83,2 метра. Здесь уложат 1611 кв. м нового асфальта.

В общей сложности в ходе ремонта Невского проспекта запланирована замена асфальта на Казанском, Зеленом и Аничковом мостах на площади более 4 тыс. кв. м. На всех переправах отфрезеруют изношенный верхний слой покрытия и уложат новое, после чего нанесут дорожную разметку. Все три моста являются объектами культурного наследия и находятся на учете в КГИОП.

Напомним, что дорожные работы на Невском проспекте продлятся с 13 по 27 августа. Работы выполняются поэтапно, с короткими перекрытиями участков для движения транспорта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в связи с ремонтом Невского проспекта вносятся изменения в организацию движения маршрутов наземного пассажирского транспорта.

Андрей Цедрик