Цены на подписки онлайн-кинотеатров в РФ выросли в первом полугодии

«Кинопоиск», Okko, Kion и другие крупные онлайн-кинотеатры РФ значительно подняли цены на подписки в первом полугодии 2025 года, свидетельствуют данные Telecom Daily. «Кинопоиск» подорожал на 33% (до 399 руб./мес.), Okko — на 50% (299 руб.), Kion — на 20% (299 руб.), Premier — на 33% (399 руб.), Wink — на 17% (349 руб.).

Сегмент платной подписки (sVoD) принес онлайн-кинотеатрам 70,7 млрд руб., а рекламный сегмент (aVoD) — 2,9 млрд руб. В целом объем рынка (без учета партнерств и лицензирования) составил 73,6 млрд руб., прибавив 45% год к году.

Сегмент лицензирования и партнерств сократился на 11%, до 10,2 млрд руб. В нем лидируют: «Кинопоиск» (29,3%), «Иви» (27,8%), Amediateka (15,8%). По альтернативным данным «ТМТ Консалтинг», общий рынок онлайн-кинотеатров в январе–июне достиг 78,2 млрд руб. (+40% год к году).

Подробнее — в материале «Ъ» «Сериалы по растущей цене».