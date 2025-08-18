Путин изменил свою речь в ходе пресс-конференции по итогам саммита на Аляске

Во время выступления на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске президент России Владимир Путин отложил в сторону несколько страниц своей речи.

На видео, которое было показано журналистом Павлом Зарубиным, видно, что президент убрал четыре листа текста. Этот момент произошел сразу после его слов о том, что Москва надеется, что Украина и страны Европы не станут срывать намеченный прогресс с помощью «провокаций или закулисных интриг».

Встреча президентов России и США состоялась 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Переговоры в формате «три на три» продлились 2 часа 45 минут. После этого президенты выступили с заявлениями, но на вопросы журналистов отвечать не стали.

Подробнее о заявлениях двух президентов после переговоров — в материале «Ъ».