Фон дер Ляйен заявила, что мира на Украине нужно добиваться через силу

Евросоюз будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется для достижения справедливого и прочного мира, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом Владимиром Зеленским. Она сказала, что этот мир должен быть достигнут через силу.

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Florence Lo / Reuters Урсула фон дер Ляйен

Фото: Florence Lo / Reuters

Председатель Еврокомиссии заявила, что Европа продолжит оказывать дипломатическое и экономическое давление на Россию, пока продолжается военный конфликт на Украине. Страны продолжат ужесточать санкции, и сейчас Евросоюз разрабатывает 19-й пакет санкций. «Мы уже задействовали заблокированные российские активы на благо Украины, и мы продолжим оказывать давление на военную экономику России»,— сказала она (цитата по сайту Еврокомиссии).

Госпожа фон дер Ляйен добавила, что Украина должна иметь гарантии безопасности, чтобы защитить свой суверенитет и территориальную целостность. «Украина должна стать "стальным дикобразом", непригодным для поглощения потенциальными агрессорами. Мы приветствуем готовность президента Трампа внести вклад в предоставление Украине гарантий безопасности»,— сказала она.

Завтра должна состояться встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. К обсуждению должны подключиться лидеры Евросоюза, включая госпожу фон дер Ляйен. Они обсудят урегулирование военного конфликта на Украине.

