Чемпион приблизился к лидеру

По итогам 5-го тура чемпионата России по футболу преимущество «Локомотива», занимающего первое место, перед идущим вторым «Краснодаром» сократилось до одного очка. Это выяснилось после того, как действующий чемпион на своем поле разгромил «Сочи» — 5:1.

После того как в субботу «Локомотив» потерял два очка, сыграв на выезде вничью с «Балтикой», краснодарцы получили шанс вплотную приблизиться к лидеру. И сделали это очень эффектно, хотя нельзя сказать, что в матче с одним из аутсайдеров чемпионата, оставшимся в меньшинстве, поначалу для них все складывалось очень просто.

Численное преимущество «Краснодар» получил на 48-й минуте, когда защитник «Сочи» Марсело Алвес был наказан второй желтой карточкой за грубость, допущенную в центре поля в борьбе с Джоном Кордобой.

К тому моменту хозяева поля имели территориальное преимущество, но гости остро контратаковали, а на 41-й минуте даже могли открыть счет, однако Кирилл Кравцов после передачи Антона Зиньковского потерпел неудачу, пытаясь поразить ближний угол чужих ворот.

Однако после удаления «Сочи» стало тяжело противостоять сопернику гораздо более высокого класса, и первый гол не заставил себя ждать. Уже через минуту Эдуард Сперцян с линии штрафной нанес точнейший удар, послав мяч в левый угол ворот Александра Дёгтева. Затем лидер «Краснодара» оформил дубль, выполнив великолепный обводящий удар со штрафного и поразив левую от себя девятку. На 65-й минуте Зиньковский прицельным ударом из-за пределов штрафной застал врасплох вратаря хозяев Станислава Агкацева, но «Краснодар» практически сразу восстановил преимущество в два гола. Это Виктор Са, использовав передачу Густаво Фуртадо и находясь на правом фланге, с острого угла попал в ближнюю девятку.

На этом неприятности уже обреченного «Сочи» не закончились. Сработала домашняя заготовка «Краснодара»: Кирилл Кривцов блестящим ударом в одно касание после передачи Сперцяна, выполненной с углового низом, довел счет до крупного. А напоследок отличился Гаэтан Перрен, прорвавшийся по бровке справа от ворот. В итоге — 5:1.

Набрав 12 очков, «Краснодар» всего на один балл отстает от «Локомотива» и имеет такое же преимущество перед ЦСКА, занимающим третье место.

В последнем матче 5-го тура в понедельник «Нижний Новгород» — единственная команда, которая пока не имеет очков в нынешнем чемпионате, примет махачкалинское «Динамо».

Евгений Федяков