«Арсенал» поставил угол во главу

Центральный матч первого тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Арсенал», завершился минимальной — 1:0 — победой гостей. Единственный мяч они забили своим излюбленным способом — затоптав голкипера соперника при розыгрыше углового. При этом нападающие Виктор Дьёкереш и Беньямин Шешко, на которых клубы потратили в сумме около €140 млн, остались в тени.

После матча первого тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналом» был повод вспомнить старое футбольное клише о том, что настоящего претендента на титулы отличает способность побеждать даже в плохие дни. Именно таким днем для лондонской команды, во всяком случае исходя из качества ее игры, следовало признать это воскресенье. И тем не менее она добилась положительного результата.

Вообще-то обе команды, вышедшие на безупречный газон Old Trafford, хотя и играли с желанием, допускали многовато брака. Можно считать, что к первому голу косвенно привела как раз одна из ошибок полевых игроков хозяев. Они совершили ее при розыгрыше мяча около собственной штрафной, на ровном месте придумав угловой удар. Но все же взятия ворот не случилось бы, если бы не более серьезная оплошность. Ее автор — голкипер Алтай Байындыр, голкипер вообще-то запасной, появившийся в стартовом составе только из-за того, что Андре Онана пока еще не восстановился после травмы. Байындыр проиграл позицию сопернику во вратарской площади, неуверенно сыграл по подаче, а стоявший в створе Рикардо Калафьори не дал мячу пролететь мимо, боднув его в сетку. Все подозрения о том, что Вильям Салиба переусердствовал, пихаясь с вратарем, отмели видеоассистенты рефери. Они фола не нашли. Так счет стал 1:0 в пользу гостей.

И сложно ведь вспомнить еще хотя бы один момент, созданный «Арсеналом» в первом тайме. «Манчестер Юнайтед» сразу перехватил инициативу. Он действовал не идеально, но кроме множества сумбурных атак, сорванных офсайдами, потерями или прострелами в никуда, соорудил и несколько очень симпатичных.

Первым предупреждением «Арсеналу» стал эпизод с участием Патрика Доргу. Датский защитник как-то слишком вальяжно, вразвалочку прошел по своему левому флангу и, не заходя в штрафную, ударил в направлении дальнего угла. Этот выстрел сотряс штангу. А затем возможности сравнять счет появлялись у новичка «Манчестер Юнайтед» Матеуса Куньи. Первую бразилец создал сам. Получив мяч на своей трети поля, он пролетел метров 60, попутно отбившись от пяти противников, и вышел один на один с Давидом Райей, но вот пробил слабо, к тому же прямо по центру ворот. Вторую возможность Кунья получил благодаря тонкому пасу Бруну Фернандеша. Этот его удар получился лучше, но угол был островат, и невысокий голкипер лондонцев успел сложиться и отвести угрозу.

Да и после перерыва «Арсенал» не рвался вперед, не угрожал удвоить преимущество.

Его главная атакующая сила бомбардир Виктор Дьёкереш, купленный у лиссабонского «Спортинга» в это трансферное окно за €64 млн, был выключен из игры, совершил всего 21 касание мяча и не нанес ни одного удара. Его заменили на излете часа игры.

Правда, и у «Манчестер Юнайтед» серьезных шансов до поры не возникало. Вероятно, это и толкнуло Рубена Аморима на перемены. На место Мейсона Маунта, который в схеме португальца был форвардом лишь номинально, а на деле бегал как заведенный по всему полю, вышел Беньямин Шешко, форвард самый что ни на есть настоящий. Уже в первом матче новое атакующее трио «Манчестер Юнайтед» Кунья—Шешко—Брайан Мбемо, на которое было потрачено свыше €225 млн (примерно по €75 млн за каждого), вышло в полном составе.

И может быть, именно включение молодого словенца позволило «Манчестер Юнайтед» провести первую за тайм внятную атаку. Это ведь он увел защитника, освободив немного места для Мбемо. Но удар игрока сборной Камеруна все равно заблокировали. Мбемо, однако, сдаваться не собирался. Его попытка пробить через себя оказалась совсем плохой, но вот же классный, плотный удар головой после навеса Доргу и удачного рикошета. Но и здесь Давид Райя был на высоте.

По-настоящему спасать «Арсенал» ему больше не пришлось. Оставшись в выигрыше по каждой из важных статистических категорий, «Манчестер Юнайтед» так и не смог найти свой гол — и в третий раз за шесть лет проиграл стартовый матч чемпионата. «Арсенал» же начал с победы четвертый подряд розыгрыш Премьер-лиги и догнал в таблице основных конкурентов по борьбе за титул — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».

